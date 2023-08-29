الأمن البيئي يضبط 52 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (52) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، و (27) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1374) متنًا من الإبل، و (780) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد المليكة ومحمية طويق ومحمية شرعان.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق السعودية.