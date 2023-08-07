الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر

جددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دعوتها للمبتكرين ورواد الأعمال إلى التسجيل في برنامج الابتكار في الأمن السيبراني “سايبرك الابتكار”، الهادف إلى تمكين المبتكرين الواعدين في مجال الأمن السيبراني من بلورة أفكارهم في بيئة ابتكارية محفزة، ودعم المواهب الوطنية لتوطين تقنيات الأمن السيبراني، وابتكار وتطوير حلول لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل التي ستمتد حتى يوم السبت 3 صفر 1445هـ الموافق 19 أغسطس 2023م عبر المنصة المخصصة في الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا).

تعزيز صناعة الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة أن برنامج “سايبرك الابتكار” يأتي بالشراكة الإستراتيجية مع نيوم، ويشكّل رافداً يسهم في تعزيز صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ويركز على أربعة أولويات رئيسية تشمل “تأمين مدن المستقبل، وتسخير التقنيات الإدراكية، وصمود المستقبل الصناعي، وحماية العالم الافتراضي”، كما يمكّن المشاركين فيه من الاستفادة من الجلسات الإرشادية والاستشارات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية.

ويُعد برنامج “سايبرك الابتكار” أحد الممكنات الرئيسية لاستشراف التحديات السيبرانية وتشجيع المواهب الوطنية في المملكة وحول العالم على الابتكار وإيجاد حلول لتطوير قطاع الأمن السيبراني وزيادة عدد الشركات الناشئة فيه وتسريع وتيرة نموها، من خلال التركيز على مجموعة من المجالات لتعزيز مستقبل الأمن السيبراني وترسيخ مكانة المملكة عالميًا كمنتج للتقنيات السيبرانية الآمنة والموثوقة.