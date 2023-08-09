الأمن السيبراني يحذر من تحديثات خاصة بـ مايكروسوفت

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة جدًا يستهدف كل القطاعات، وذلك بخصوص عدة تحديثات أصدرتها شركة Microsoft لمعالجة عدد من الثغرات بعدد من المنتجات.

استغلال الثغرات

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنها إنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدد من الأمور والتي تتمثل في تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد ورفع الصلاحيات، وهجمة انتحال هوية الخادم (Spoofing).

وأوصى مركز الأمن السيبراني بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات على الرابط التالي (هنا).