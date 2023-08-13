الهلال يحسم صفقة أخرى بنفس وقت التفاوض مع نيمار آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى الأمن العام يحذر: تعاطي الهيروين يؤدي للإصابة بالإيدز والميول الانتحارية الشبابيون: نرفض إعارة حسان تمبكتي لـ الاتحاد تعيين السعودية لسفير فوق العادة وقنصل عام بالقدس يعكس إيمانها بالقضية الفلسطينية جماهير توتنهام تسخر من انتقال هاري كين لـ البايرن 40 طالبًا يشاركون في معسكر سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي بالرياض موعد مباريات التصفيات التأهيلية في دوري أبطال آسيا ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق النيابة العامة: السجن 15 عامًا لمن يسهل دخول أو نقل المتسللين للسعودية
حذر الأمن العام من تعاطي مخدر الهيروين، فهو مخدر ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.
وأوضح الأمن العام أن مخدر الهيروين له عدد من التأثيرات والأضرار، فيجعل متعاطيه ذا ميول انتحارية، ولديه ضعف وضمور في الجسم.
كما يؤدي تعاطي مخدر الهيروين إلى انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة، فضلًا عن الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.