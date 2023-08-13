الأمن العام يحذر: تعاطي الهيروين يؤدي للإصابة بالإيدز والميول الانتحارية

حذر الأمن العام من تعاطي مخدر الهيروين، فهو مخدر ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

أضرار تعاطي الهيروين

وأوضح الأمن العام أن مخدر الهيروين له عدد من التأثيرات والأضرار، فيجعل متعاطيه ذا ميول انتحارية، ولديه ضعف وضمور في الجسم.

كما يؤدي تعاطي مخدر الهيروين إلى انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة، فضلًا عن الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.