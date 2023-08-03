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لتعزيز منظومة العمل الأمني

الأمن العام يدشن دورياته في السليل بالرياض

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
الأمن العام يدشن دورياته في السليل بالرياض
المواطن - واس

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دشّن الأمن العام، اليوم، مهام دورياته في محافظة السليل بمنطقة الرياض.

ويأتي تدشين دوريات الأمن في محافظة السليل؛ امتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة لمواطني ومقيمي السعودية، وانطلاقًا من إستراتيجية الأمن العام التي تهدف إلى تشغيل دوريات الأمن في المناطق والمحافظات كافة.

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الأمن العام يدشّن دورياته في محافظة السليل بمنطقة الرياض الأمن العام يدشّن دورياته في محافظة السليل بمنطقة الرياض الأمن العام يدشّن دورياته في محافظة السليل بمنطقة الرياض الأمن العام يدشّن دورياته في محافظة السليل بمنطقة الرياض

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