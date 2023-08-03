الأمن العام يدشن دورياته في السليل بالرياض

دشّن الأمن العام، اليوم، مهام دورياته في محافظة السليل بمنطقة الرياض.

ويأتي تدشين دوريات الأمن في محافظة السليل؛ امتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة لمواطني ومقيمي السعودية، وانطلاقًا من إستراتيجية الأمن العام التي تهدف إلى تشغيل دوريات الأمن في المناطق والمحافظات كافة.