الأمن العام يذكّر بضرورة ارتداء الكمامة في الحرمين الشريفين

أعاد الأمن العام التذكير بضرورة ارتداء الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما.

وقاية من العدوى

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه اليوم الاثنين على منصة “إكس” “ضيف الرحمن.. لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما وقاية وحماية من العدوى بالأمراض لك وللآخرين”.

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.