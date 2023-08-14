الأمن العام يذكّر بضرورة ارتداء الكمامة في الحرمين الشريفين

أمطار غزيرة على بدر الجنوب وحبونا حتى الـ11 مساءً حكام مباريات اليوم بدوري روشن لقطات لجريان السيول والأودية بعد أمطار خميس مشيط الغزيرة نيمار في الهلال لموسمين بالقميص رقم 10 مقيم يواجه غرامة 30 مليون ريال لمخالفته نظام البيئة جيسوس يسعى للنهوض في مباراة أبها ضد الهلال ريف يستهدف إنتاج أكثر من 7000 طن عسل في السنة إزالة تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من مليون و200 ألف بالقصيم غموض موقف رونالدو من مباراة الاتفاق ضد النصر غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
أعاد الأمن العام التذكير بضرورة ارتداء الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه اليوم الاثنين على منصة “إكس” “ضيف الرحمن.. لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما وقاية وحماية من العدوى بالأمراض لك وللآخرين”.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.