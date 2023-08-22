Icon

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم Icon المرئي والمسموع: تأكدوا من حصول المعلن على ترخيص موثوق Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 30 نقطة Icon تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة Icon العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان Icon مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار Icon وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية Icon ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان Icon ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رحيل اللاعب لأزرق الرياض أثار أزمة بين الشبابيين

الأمير: انتقال تمبكتي لـ الهلال صحيح ولكن !

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
الأمير: انتقال تمبكتي لـ الهلال صحيح ولكن !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير أن انتقال اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال سليم من الناحية القانونية وذلك بسبب أن اللاعب وقع بنفسه على عقد الانتقال دون إكراه.

وحلل الأمير الأمر عبر حسابه في منصة ” إكس” قائلًا: ” من اشتراطات صحة أي عقد هو تواجد تواقيع الأطراف المعتمدة والمخولة بالتوقيع على العقد وذلك حسب نص المادة ٢٤/١/ح من لائحة الاحتراف، لذلك طالما اللاعب وقع بنفسه فلا خلاف على صحة توقيعه”.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد ينسحب من صفقة حسان تمبكتي

الاتحاد ينسحب من صفقة حسان تمبكتي

نيابة عن الملك سلمان.. الجبير يشارك في حفل تنصيب رئيس الباراغواي

نيابة عن الملك سلمان.. الجبير يشارك في حفل تنصيب رئيس الباراغواي

وأضاف: ” ولكن فيما يخص النادي، فإن المخول بالتوقيع من وزارة الرياضة وحسب اللائحة الاساسية للأندية الرياضية هو الرئيس التنفيذي، وليس رئيس مجلس إدارة النادي، لذلك دائمًا تجد في صيغة العقود الموحدة عبارة المخول بالتوقيع نيابة عن النادي”.

وتابع: ” الخطوة الإجرائية القانونية المهمة والتي يغفل عنها الكثير هي أحقية الرئيس التنفيذي الشبابي ومجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية مطالبة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي بعدم المصادقة على العقد إلا بعد التأكد من قانونية توقيع الرئيس في ظل رفض الرئيس التنفيذي التوقيع لكونه هو المخول بالتوقيع من قبل صاحب الصلاحية وليس رئيس النادي”.

كواليس صفقة تمبكتي

وبالأمس، كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي عن أن إدارة الهلال وخالد الثنيان رئيس نادي الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى الهلال.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الاثنين عن ضمه تمبكتي صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من الشباب حتى صيف 2027.

وقال العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في الصفقة، التعاقد تم 2 ونصف فجرًا بتوقيت السعودية فجر أمس الاثنين، وعرض الهلال كان الأقل ماليًّا بقيمة 20 مليون ريال مع إعارة الثلاثي محمد جحفلي وحمد اليامي وعبدالله رديف للشباب لمدة موسم مقابل إعارة تمبكتي لـ الهلال لمدة موسم، لكن ماذا حدث، الهلال ضم اللاعب نهائيًّا”.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

عرض الهلال الأقل

وأضاف العنزي: “أيضًا لماذا قبل مجلس إدارة الشباب بالعرض المالي الأقل، عرض النصر كان 90 مليون ريال وعرض الأهلي كان 60 مليون ريال وعرض الهلال كان 20 مليون ريال، لماذا تنازل رئيس الشباب عن مصلحة النادي، كذلك حسب معلوماتي من وقع على ورقة انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال هو رئيس الشباب خالد الثنيان وليس خليف الهويشان المدير التنفيذي للنادي، فهذا مخالف حيث من المفترض توقيع المدير التنفيذي للنادي على ورقة انتقال اللاعب وليس رئيس الشباب”.

وتابع العنزي: “حسب معلوماتي أيضًا، الإدارة التنفيذية بنادي الشباب لا تعلم أي شيء عن انتقال تمبكتي لـ الهلال، ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الهلال مخالفة عند إتمام صفقة، سبق وأن فعلها في صفقة محمد جحفلي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير