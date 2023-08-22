الأمير: انتقال تمبكتي لـ الهلال صحيح ولكن !

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير أن انتقال اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال سليم من الناحية القانونية وذلك بسبب أن اللاعب وقع بنفسه على عقد الانتقال دون إكراه.

وحلل الأمير الأمر عبر حسابه في منصة ” إكس” قائلًا: ” من اشتراطات صحة أي عقد هو تواجد تواقيع الأطراف المعتمدة والمخولة بالتوقيع على العقد وذلك حسب نص المادة ٢٤/١/ح من لائحة الاحتراف، لذلك طالما اللاعب وقع بنفسه فلا خلاف على صحة توقيعه”.

وأضاف: ” ولكن فيما يخص النادي، فإن المخول بالتوقيع من وزارة الرياضة وحسب اللائحة الاساسية للأندية الرياضية هو الرئيس التنفيذي، وليس رئيس مجلس إدارة النادي، لذلك دائمًا تجد في صيغة العقود الموحدة عبارة المخول بالتوقيع نيابة عن النادي”.

وتابع: ” الخطوة الإجرائية القانونية المهمة والتي يغفل عنها الكثير هي أحقية الرئيس التنفيذي الشبابي ومجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية مطالبة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي بعدم المصادقة على العقد إلا بعد التأكد من قانونية توقيع الرئيس في ظل رفض الرئيس التنفيذي التوقيع لكونه هو المخول بالتوقيع من قبل صاحب الصلاحية وليس رئيس النادي”.

كواليس صفقة تمبكتي

وبالأمس، كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي عن أن إدارة الهلال وخالد الثنيان رئيس نادي الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى الهلال.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الاثنين عن ضمه تمبكتي صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من الشباب حتى صيف 2027.

وقال العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة في الصفقة، التعاقد تم 2 ونصف فجرًا بتوقيت السعودية فجر أمس الاثنين، وعرض الهلال كان الأقل ماليًّا بقيمة 20 مليون ريال مع إعارة الثلاثي محمد جحفلي وحمد اليامي وعبدالله رديف للشباب لمدة موسم مقابل إعارة تمبكتي لـ الهلال لمدة موسم، لكن ماذا حدث، الهلال ضم اللاعب نهائيًّا”.

عرض الهلال الأقل

وأضاف العنزي: “أيضًا لماذا قبل مجلس إدارة الشباب بالعرض المالي الأقل، عرض النصر كان 90 مليون ريال وعرض الأهلي كان 60 مليون ريال وعرض الهلال كان 20 مليون ريال، لماذا تنازل رئيس الشباب عن مصلحة النادي، كذلك حسب معلوماتي من وقع على ورقة انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال هو رئيس الشباب خالد الثنيان وليس خليف الهويشان المدير التنفيذي للنادي، فهذا مخالف حيث من المفترض توقيع المدير التنفيذي للنادي على ورقة انتقال اللاعب وليس رئيس الشباب”.

وتابع العنزي: “حسب معلوماتي أيضًا، الإدارة التنفيذية بنادي الشباب لا تعلم أي شيء عن انتقال تمبكتي لـ الهلال، ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الهلال مخالفة عند إتمام صفقة، سبق وأن فعلها في صفقة محمد جحفلي”.