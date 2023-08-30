الأمير يُعلق على احتجاج الشباب ضد مختار علي

علق أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على احتجاج الشباب ضد النصر بشأن مشاركة لاعبه مختار علي في مباراة الفريقين.

احتجاج الشباب ضد النصر

ولعب النصر ضد الشباب بالأمس في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وتقدم الليوث باحتجاج بسبب إشراك مختار علي، وجاء الاحتجاج بسبب اختلاف تاريخ ميلاد لاعب العالمي عن الموجود في جواز سفره.

الأمير يؤكد صحة تسجيل مختار علي

وقال أحمد الأمير: “حسب الأنظمة المتبعة من قبل فيفا والاتحاد السعودي، فإن اللاعب يحمل الجواز السعودي وبالتالي يسجل كلاعب سعودي في نظام الـTMS والاتحاد السعودي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “ولا يسجل كلاعب مواليد لذلك تسجيله كلاعب سعودي مع النصر، تسجيل صحيح حسب الأنظمة والقوانين الرياضية المحلية والدولية”.

واستكمل القانوني حديثه قائلًا: “نظام مطابقة الانتقالات الدولية TMS والمحلية DTMS لا يقبل أن يكون اللاعب مسجلاً بتاريخي ميلاد مختلفين!”.

وأضاف الأمير: “حيث إن اللاعب يسجل مره واحده وتدخل جميع معلوماته بما فيها تاريخ الميلاد، ويمنح بعد ذلك معرف فيفا، FIFA ID، ويكون معرف فيفا دائمًا مع اللاعب طوال مسيرته الرياضية!”.

وأردف الأمير، قائلًا: “لذلك استحالة أن يكون اللاعب مختار علي مسجلاً في نظام الانتقالات المحلي والدولي بتاريخي ميلاد مختلفين”.

وواصل حديثه قائلًا: “يقولك الجواز اللي كان يلعب فيه في بريطانيا يحمل تاريخ ميلاد مختلفًا عن الجواز السعودي!.. عزيزي إن أردت الظهور الإعلامي فذلك حقك ولكن لا تقدم معلومة غير صحيحة!”.

واختتم حديثه قائلًا: “هل مختار علي تم تسجيله بجوازه البريطاني أو السعودي في نظام الانتقالات المحلية والدولية مع نادي النصر؟، طبعاً سجل بجواز سفره السعودي وتاريخ الميلاد المدون فيه، لذلك في تعاملاته الرياضية السعودية لا يعتد بالجواز البريطاني!”.