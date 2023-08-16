الأهلي جاهز للمنافسة بصفقات تتخطى النصف مليار ريال

عاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي بعد أن قضى منافسات الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب المشاكل الفنية والإدارية التي عصفت بالفريق؛ وكلفته الهبوط في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي.

الأهلي يُعزز صفوفه

وأصبح النادي الأهلي ملكاً لصندوق الاستثمارات السعودي، رفقة غريمه التقليدي الاتحاد وقطبي الرياض الهلال والنصر.

وعزز الراقي صفوفه بأسماء عالمية للمنافسة على دوري روشن السعودي والبطولات المحلية كافة، إذ أنه لا يخوض أي منافسة خارجية بسبب صعوده من دوري يلو إلى دوري المحترفين.

صفقات عالمية تتخطى النصف مليار

وأنفق النادي الأهلي في تعاقداته الجديدة نصف مليار ريال ومتوقع أن يصل لقرابة المليار في التعاقدات، بعد اقترابه من التعاقد مع المدافع التركي ميريح ديميرال قادمًا من صفوف أتالانتا الإيطالي، واستمراره في البحث عن لاعبين آخرين.

وبدأ الراقي تعاقداته العالمية بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، فيما يُعد أقل اللاعبين تكلفة هو فرانك كيسي من برشلونة مقابل 12.50 مليون يورو.

وضم حارس تشيلسي السابق ادوارد ميندي مقابل 18.50 مليون يورو وآلان ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي مقابل 27.20 مليون يورو.

كما تعاقد النادي الأهلي مع روجر إيبانيز من روما الإيطالي مقابل 30 مليونًا، ويُعتبر أغلى لاعب تعاقدًا كان الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو.

ويكون النادي الأهلي بذلك قد أنفق خلال فترة الانتقالات التاريخية ما يقارب 123 مليونًا و200 إلف يورو، ما يُعادل نصف مليار و580 مليون ريال.