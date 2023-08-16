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الأهلي جاهز للمنافسة بصفقات تتخطى النصف مليار ريال

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
الأهلي جاهز للمنافسة بصفقات تتخطى النصف مليار ريال
المواطن - خالد بدوي

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عاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي بعد أن قضى منافسات الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب المشاكل الفنية والإدارية التي عصفت بالفريق؛ وكلفته الهبوط في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي.

الأهلي يُعزز صفوفه

وأصبح النادي الأهلي ملكاً لصندوق الاستثمارات السعودي، رفقة غريمه التقليدي الاتحاد وقطبي الرياض الهلال والنصر.

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وعزز الراقي صفوفه بأسماء عالمية للمنافسة على دوري روشن السعودي والبطولات المحلية كافة، إذ أنه لا يخوض أي منافسة خارجية بسبب صعوده من دوري يلو إلى دوري المحترفين.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

صفقات عالمية تتخطى النصف مليار

وأنفق النادي الأهلي في تعاقداته الجديدة نصف مليار ريال ومتوقع أن يصل لقرابة المليار في التعاقدات، بعد اقترابه من التعاقد مع المدافع التركي ميريح ديميرال قادمًا من صفوف أتالانتا الإيطالي، واستمراره في البحث عن لاعبين آخرين.

وبدأ الراقي تعاقداته العالمية بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، فيما يُعد أقل اللاعبين تكلفة هو فرانك كيسي من برشلونة مقابل 12.50 مليون يورو.

فيرمينو في الدوري السعودي
فيرمينو – المصدر spl

وضم حارس تشيلسي السابق ادوارد ميندي مقابل 18.50 مليون يورو وآلان ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي مقابل 27.20 مليون يورو.

كما تعاقد النادي الأهلي مع روجر إيبانيز من روما الإيطالي مقابل 30 مليونًا، ويُعتبر أغلى لاعب تعاقدًا كان الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو.

ويكون النادي الأهلي بذلك قد أنفق خلال فترة الانتقالات التاريخية ما يقارب 123 مليونًا و200 إلف يورو، ما يُعادل نصف مليار و580 مليون ريال.

رياض محرز نجم الأهلي
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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