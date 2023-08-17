الأهلي يتصدر دوري روشن السعودي بثلاثية في الخليج

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حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه الخليج بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الراقي أنهى الشوط الأول متفوقًا على الخليج بثنائية دون رد، حيث سجل لـ الراقي كل من البرازيلي روجير إيبانيز والجزائري رياض محرز في الدقيقتين التاسعة والـ 45.
وفي الشوط الثاني، سجل منصور حمزي هدف تقليص الفارق لـ الخليج في الدقيقة الـ 59، ثم سجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة الـ 11 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
وبعد الفوز أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند صفر من النقاط.
وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “إدوارد ميندي في حراسة المرمى، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، أليوسكي، علي مجرشي، رياض بودبوز، فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز، فهد الرشيدي، سان ماكسيمين”.
أما تشكيل نادي الخليج فجاء مكونًا من: “إبراهيم سيهيتش، عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو، خالد السميري، إيفو رودريجيز، فابيو مارتينيز، عبدالله السالم، وويونج جانج، رياض البراهيم”.
وسيلعب الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل، بينما يلعب الخليج ضد نادي الاتفاق.
3 نقاط جديدة تصل بالأهلي للنقطة السادسة✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/EuvDQpGvIh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2023