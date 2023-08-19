مشاجرة بين سائق تركي وراكب مغربي تتحول لجريمة قتل توقيع اتفاقية بين سلسلة فنادق هيلتون وشركة المصباح الأهلي يتعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال النيابة العامة تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات بالمباريات سعد بقير يقترب من تحقيق رقم تاريخي لأبها عارف ينصح جمهور الاتحاد قبل مباراة الطائي شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم
أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن التعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال حتى صيف 2026 قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.
ونشر الحساب الرسمي للراقي عبر منصة ” إكس” صورًا من تعاقد النادي مع اللاعب التركي بحضور يزن الشريف الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت جماهير الأهلي أعربت في وقت سابق عن رفضها التعاقد مع اللاعب التركي وذلك بسبب تواضع مستواه وكثرة إصاباته مؤخرًا، كما استغاثت جماهير الأهلي مطلع أغسطس الجاري بـ عبدالعزيز العنقري عضو مجلس إدارة الأهلي لإيقاف الصفقة وعدم إتمامها.
وكان اللاعب التركي رحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي في العام الماضي وانضم لنادي أتالانتا كما سبق له اللعب في صفوف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي وساسولو الإيطالي كما يلعب مع المنتخب التركي الأول منذ عام 2018.
ونجح الأهلي حتى الآن في ضم الفرنسي آلان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو قبل ضم ديميرال.
يذكر أن الأهلي حقق حتى الآن 6 نقاط في دوري روشن ليتصدر المسابقة حيث فاز في الجولة الأولى على نادي الحزم ثم فاز في الجولة الثانية على نادي الخليج.