الأهلي يتعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال

أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن التعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال حتى صيف 2026 قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي للراقي عبر منصة ” إكس” صورًا من تعاقد النادي مع اللاعب التركي بحضور يزن الشريف الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس.

جماهير الأهلي رفضت صفقة ديميرال

وكانت جماهير الأهلي أعربت في وقت سابق عن رفضها التعاقد مع اللاعب التركي وذلك بسبب تواضع مستواه وكثرة إصاباته مؤخرًا، كما استغاثت جماهير الأهلي مطلع أغسطس الجاري بـ عبدالعزيز العنقري عضو مجلس إدارة الأهلي لإيقاف الصفقة وعدم إتمامها.

وكان اللاعب التركي رحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي في العام الماضي وانضم لنادي أتالانتا كما سبق له اللعب في صفوف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي وساسولو الإيطالي كما يلعب مع المنتخب التركي الأول منذ عام 2018.

ونجح الأهلي حتى الآن في ضم الفرنسي آلان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو قبل ضم ديميرال.

الأهلي في صدارة دوري روشن

يذكر أن الأهلي حقق حتى الآن 6 نقاط في دوري روشن ليتصدر المسابقة حيث فاز في الجولة الأولى على نادي الحزم ثم فاز في الجولة الثانية على نادي الخليج.