Icon

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية Icon إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا Icon توقعات باستمرار الأتربة والغبار على معظم أنحاء السعودية Icon تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية Icon أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات Icon رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند Icon بناء درع واقٍ لخفض الحرارة عن كوكب الأرض Icon علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال Icon بدء أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود بالرياض Icon أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بات النادي الأهلي قريبًا للغاية من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يقترب من حسم الصفقة

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الإدارة الأهلاوية توصلت إلى اتفاق مع نادي برشلونة الإسباني بشأن ضم فرانك كيسي مقابل 15 مليون يورو.

قد يهمّك أيضاً
إجراء يهدد استمرار مالكوم مع الهلال

إجراء يهدد استمرار مالكوم مع الهلال

ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا

ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن الأهلي يُناقش مع برشلونة ملف العقود في الوقت الحالي، وسيتم التوقيع بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

فرانك كيسي
تصميم لكيسي بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن فرانك كيسي سيوقع عقدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات حتى يونيو عام 2026.

وتم استبعاد كيسي من آخر مباراتين وديتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد وميلان الإيطالي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ما يؤكد اقترابه من الرحيل عن الفريق الكتالوني.

فرانك كيسي
كيسي – المصدر @FabrizioRomano

فرانك كيسي مع برشلونة

وكان فرانك كيسي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم