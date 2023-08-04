الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026

بات النادي الأهلي قريبًا للغاية من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يقترب من حسم الصفقة

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الإدارة الأهلاوية توصلت إلى اتفاق مع نادي برشلونة الإسباني بشأن ضم فرانك كيسي مقابل 15 مليون يورو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن الأهلي يُناقش مع برشلونة ملف العقود في الوقت الحالي، وسيتم التوقيع بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن فرانك كيسي سيوقع عقدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات حتى يونيو عام 2026.

وتم استبعاد كيسي من آخر مباراتين وديتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد وميلان الإيطالي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ما يؤكد اقترابه من الرحيل عن الفريق الكتالوني.

فرانك كيسي مع برشلونة

وكان فرانك كيسي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.