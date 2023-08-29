الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد للراقي بالشوط الأول في الدقيقة الـ 40.

ويسعى الراقي إلى الفوز لمطاردة نادي الاتحاد على صدارة دوري روشن.