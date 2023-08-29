الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول

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أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد للراقي بالشوط الأول في الدقيقة الـ 40.
ويسعى الراقي إلى الفوز لمطاردة نادي الاتحاد على صدارة دوري روشن.
رياض محرز يفتتح التسجيل في المباراة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/ZNOUwCA5s0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023