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الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد للراقي بالشوط الأول في الدقيقة الـ 40.

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