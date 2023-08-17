Icon

مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب Icon أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته Icon الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات Icon النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا Icon سماحة المفتي: المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تعليم أبنائنا Icon موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة Icon رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا Icon الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة Icon لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض Icon المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، التركي ميريح ديميرال، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يقترب من ضم ديميرال

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن ديميرال اقترب من التوقيع للأهلي، حيث إن الصفقة في طريقها للحسم خلال الساعات المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة

أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية

أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية

وأشارت تقارير إلى أن النادي الأهلي دخل في منافسة مع ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التعاقد مع المدافع التركي صاحب الـ25 عامًا، ولكن يبدو أن الراقي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

ميريح ديميرال
تصميم للاعب بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

مسيرة مميزة

وكان ديميرال قد لعب لمدة 7 سنوات مع سبورتنج لشبونة، وتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وتوج معه بأكثر من لقب، منها؛ الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.

ميريح ديميرال
اللاعب التركي

ولعب ديميرال معارًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا لمدة عام، ثم انضم بداية الموسم الرياضي الماضي بشكل نهائي، قادمًا من يوفنتوس مقابل 21 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى نهاية موسم 2025\ 2026.

وشارك اللاعب التركي في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف.

ميريح ديميرال
اللاعب التركي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم