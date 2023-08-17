الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات

تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، التركي ميريح ديميرال، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يقترب من ضم ديميرال

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن ديميرال اقترب من التوقيع للأهلي، حيث إن الصفقة في طريقها للحسم خلال الساعات المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن النادي الأهلي دخل في منافسة مع ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التعاقد مع المدافع التركي صاحب الـ25 عامًا، ولكن يبدو أن الراقي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

مسيرة مميزة

وكان ديميرال قد لعب لمدة 7 سنوات مع سبورتنج لشبونة، وتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وتوج معه بأكثر من لقب، منها؛ الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.

ولعب ديميرال معارًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا لمدة عام، ثم انضم بداية الموسم الرياضي الماضي بشكل نهائي، قادمًا من يوفنتوس مقابل 21 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى نهاية موسم 2025\ 2026.

وشارك اللاعب التركي في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف.