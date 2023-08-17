مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا سماحة المفتي: المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تعليم أبنائنا موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية
تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، التركي ميريح ديميرال، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن ديميرال اقترب من التوقيع للأهلي، حيث إن الصفقة في طريقها للحسم خلال الساعات المقبلة.
وأشارت تقارير إلى أن النادي الأهلي دخل في منافسة مع ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التعاقد مع المدافع التركي صاحب الـ25 عامًا، ولكن يبدو أن الراقي نجح في حسم الصفقة لصالحه.
وكان ديميرال قد لعب لمدة 7 سنوات مع سبورتنج لشبونة، وتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وتوج معه بأكثر من لقب، منها؛ الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا وكأس السوبر خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.
ولعب ديميرال معارًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا لمدة عام، ثم انضم بداية الموسم الرياضي الماضي بشكل نهائي، قادمًا من يوفنتوس مقابل 21 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى نهاية موسم 2025\ 2026.
وشارك اللاعب التركي في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف.