الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة فرانك كيسيه البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية إحصائية تُحفز سيكو فوفانا للتألق مع النصر باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية
أصبح النادي الأهلي قريبًا للغاية من الإعلان عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن ناديي الأهلي وبرشلونة وقّعا جميع المستندات الرسمية الخاصة بصفقة فرانك كيسيه، وسيُكمل اللاعب الإيفواري الفحوصات الطبية في باريس.
وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن كيسيه سيخضع لفحوصات طبية كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم غد الاثنين، في باريس، ثم يتم الإعلان عن الصفقة.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن الأهلي سيضم فرانك كيسيه مقابل 15 مليون يورو، وسيتم التوقيع على عقود ممتدة حتى عام 2026، ليكون أحدث صفقاته العالمية بعد إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.
وانتقل فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.
وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.