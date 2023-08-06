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بعد الاتفاق مع برشلونة على التفاصيل

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة فرانك كيسيه

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة فرانك كيسيه
المواطن - فريق التحرير

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أصبح النادي الأهلي قريبًا للغاية من الإعلان عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يستعد للكشف عن ضم كيسيه

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن ناديي الأهلي وبرشلونة وقّعا جميع المستندات الرسمية الخاصة بصفقة فرانك كيسيه، وسيُكمل اللاعب الإيفواري الفحوصات الطبية في باريس.

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فرانك كيسي
تصميم لكيسيه بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن كيسيه سيخضع لفحوصات طبية كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم غد الاثنين، في باريس، ثم يتم الإعلان عن الصفقة.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن الأهلي سيضم فرانك كيسيه مقابل 15 مليون يورو، وسيتم التوقيع على عقود ممتدة حتى عام 2026، ليكون أحدث صفقاته العالمية بعد إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.

فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @Rabanalsafena

فرانك كيسيه مع برشلونة

وانتقل فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

فرانك كيسي - فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @FabrizioRomano

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