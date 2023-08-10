الأهلي يسعى لحسم صفقة ألكانتارا

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لضم مزيد من الصفقات العالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدخل في مفاوضات مع نجم فريق ليفربول، تياغو ألكانتارا.

الأهلي مهتم بضم ألكانتارا

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن النادي الأهلي تقدم بعرض جديد تبلغ قيمته 12 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات ألكانتارا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه، أوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن ألكانتارا لا يجري حاليًا مفاوضات مع الأهلي، مؤكدًا أنه تلقى أكثر من عرض، ولكنه يطمح في البقاء مع ليفربول.

وكان ألكانتارا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2020، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه ابتعد عن التشكيل الأساسي، وتعرض لإصابات متكررة ما أثر على مشواره مع الريدز.

الأهلي يدعم صفوفه بصفقات عالمية

ونجحت الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، وفي مقدمتهم؛ نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز.

كما تعاقد النادي الأهلي مع كل من؛ حارس مرمى تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، نجم برشلونة، الإيفوري فرانك كيسيه، نجم نيوكاسل يونايتد، آلان سانت ماكسيمين، وذلك بخلاف الصفقات المحلية.