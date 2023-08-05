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لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد

الأهلي يسعى لضم مدافع روما

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
الأهلي يسعى لضم مدافع روما
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة النادي الأهلي، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، ليرتبط اسمها بأحد لاعبي روما الإيطالي.

التفاوض مع روجير إيبانيز

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي يُنافس بقوة على التعاقد مع مدافع روما، البرازيلي روجير إيبانيز، مشددًا على أن النادي الإيطالي يُريد بيعه مقابل 35 مليون يورو.

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وارتبط اسم روجير إيبانيز مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم من بوابة نوتنجهام فورست، ولكن وكيل أعماله، أكد بالأمس أن النادي لم يُقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، قبل أن يدخل الأهلي في الصفقة بقوة.

مدافع روما روجير إيبانيز
روجير إيبانيز

وكان روما قد تعاقد مع روجير إيبانيز في عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن يُقرر شراء عقده نهائيًا في عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا الإيطالي مقابل 9 ملايين يورو.

ولعب روجير إيبانيز، مواجهتين مع المنتخب البرازيلي، فيما خاض 149 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ساهم خلالهم في تسجيل 9 أهداف، كما قدم تمريرتين حامستين.

مدافع روما روجير إيبانيز
روجير إيبانيز

الأهلي يدعم صفوفه

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.

رياض محرز نجم الأهلي
رياض محرز بقميص الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

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