الأهلي يصل الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الأهلي في الدمام

ونشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، إلى الدمام، قبل مواجهة الخليج المقرر إقامتها، يوم غد الخميس.

وتشهد مباراة الخليج ضد الأهلي، غياب نجم الراقي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، وفضل ماتياس يايسله إراحته عن مباراة الخليج.

مواجهة الغد بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الخليج، مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.