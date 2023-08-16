الأهلي يصل الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج أمانة جدة تغلق 125 من المحال والأكشاك المخالفة خطوة تفصل الهلال عن ضم ميتروفيتش ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون انطلاق الدوري السعودي للسيدات 13 أكتوبر السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات في ليبيا العدل تتيح خدمة طلب مترجم عبر بوابة ناجز مباراة الشباب والأخدود الأكثر دقائق لعب فعلي الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي قتل والده خنقًا ومثّل بجثته في الرياض
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ونشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، إلى الدمام، قبل مواجهة الخليج المقرر إقامتها، يوم غد الخميس.
وتشهد مباراة الخليج ضد الأهلي، غياب نجم الراقي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، وفضل ماتياس يايسله إراحته عن مباراة الخليج.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الخليج، مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.