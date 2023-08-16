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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يصل الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
الأهلي يصل الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج
المواطن - فريق التحرير

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الأهلي في الدمام

ونشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، إلى الدمام، قبل مواجهة الخليج المقرر إقامتها، يوم غد الخميس.

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جانب من وصول بعثة الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

وتشهد مباراة الخليج ضد الأهلي، غياب نجم الراقي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، وفضل ماتياس يايسله إراحته عن مباراة الخليج.

روبرتو فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

مواجهة الغد بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الخليج، مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

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