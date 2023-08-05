Icon

السعودي للتنمية يوقع اتفاقية بقيمة 77 مليون دولار Icon سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين Icon حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد Icon 11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا Icon أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية Icon السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد Icon الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا Icon الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير Icon سان جيرمان يواصل استبعاد مبابي! Icon الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جدة، تمهيدًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي في جدة

ونشر النادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، بعد ختام منافسات المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في النمسا.

قد يهمّك أيضاً
نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا

نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا

17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف

17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي بالأمس، بحصة تدريبية، أجرى خلالها المدرب الألماني ماتياس يايسله مناورة على كامل مساحة الملعب لمدة 30 دقيقة؛ لتعويض مباراة ماينز التي تم إلغائها لضيق الوقت.

الأهلي
جانب من وصول البعثة – المصدر @ALAHLI_FC

الاستعدادات في معسكر النمسا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مباريات ودية في معسكر النمسا، حيث بدأ استعداداته باكتساح شتولفيدن بنتيجة 18\0، قبل أن يتجاوز سانكت بولتن النمساوي بهدفين مقابل هدف.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

ولعب الراقي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي هايدنهايم الألماني في ثالث مبارياته الودية بمعسكر النمسا، وخسر بنتيجة 6\2، واستعاد توازنه سريعًا بالفوز على الشمال القطري بخمسة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته الرسمية يوم 11 أغسطس الجاري، حيث سيُلاقي نظيره الحزم، في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم