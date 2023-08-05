الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جدة، تمهيدًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي في جدة

ونشر النادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، بعد ختام منافسات المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في النمسا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي بالأمس، بحصة تدريبية، أجرى خلالها المدرب الألماني ماتياس يايسله مناورة على كامل مساحة الملعب لمدة 30 دقيقة؛ لتعويض مباراة ماينز التي تم إلغائها لضيق الوقت.

الاستعدادات في معسكر النمسا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مباريات ودية في معسكر النمسا، حيث بدأ استعداداته باكتساح شتولفيدن بنتيجة 18\0، قبل أن يتجاوز سانكت بولتن النمساوي بهدفين مقابل هدف.

ولعب الراقي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي هايدنهايم الألماني في ثالث مبارياته الودية بمعسكر النمسا، وخسر بنتيجة 6\2، واستعاد توازنه سريعًا بالفوز على الشمال القطري بخمسة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته الرسمية يوم 11 أغسطس الجاري، حيث سيُلاقي نظيره الحزم، في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.