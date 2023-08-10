الأهلي يعلن التعاقد مع البرازيلي روجير إيبانيز

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي روجير إيبانيز لتدعيم صفوف دفاع الفريق الكروي الأول قادمًا من نادي روما الإيطالي.

ونشر الأهلي فيديو للاعب عبر حسابه في منصة “إكس” قائلًا: “أهلاوي الهوى وبرازيلي الهوية”.

وكان مدرب روما، جوزيه مورينيو، قد ودع اللاعب البرازيلي، عبر حسابه الخاص على “انستجرام”، وقال: “كن سعيدًا، أعلم أنك ستفتقدني.. شكرًا على قميصك الأخير، الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء.. استمتع في السعودية”.

المدافع البرازيلي صاحب الـ 24 عامًا سبق له اللعب في أندية فلوميننسي البرازيلي وفريق سيرجيبي البرازيلي ثم انضم لنادي أتالانتا الإيطالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

ويلعب النجم البرازيلي مع فريق روما منذ عام 2021 مقابل 8 ملايين يورو تم دفعهم لفريق أتالانتا آنذاك.

ألقاب روجير إيبانيز

وحقق إيبانيز مع روما لقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021/ 2022، كما وصل مع الجيالوروسي إلى نهائي الدوري الأوروبي موسم 2022/ 2023.

وتصل القيمة التسويقية للاعب البرازيلي 30 مليون يورو، كما خاض مباراتين دوليتين مع منتخب راقصي السامبا.

وخاض نجم روما 172 مباراة بقميص جميع الأندية التي لعب لها وتمكن من إحراز 9 أهداف وصناعة هدفين أيضًا.

وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن صفقة انتقال المدافع البرازيلي روجير إيبانيز إلى النادي الأهلي تمت بالفعل.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الأهلي سيدفع رسومًا إلى روما تصل لـ28.5 مليون يورو، من أجل التعاقد مع روجير إيبانيز، وذلك بجانب الإضافات والمتغيرات، لتتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ30 مليون يورو.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن النادي حصل على موافقة روجير إيبانيز، من أجل التوقيع معه لمدة 4 مواسم؛ ليُمثل صفوفه حتى عام 2027.