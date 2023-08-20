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يتواصل مع باريس لحسم الصفقة

الأهلي يقترب من ضم فيراتي حتى 2026

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
الأهلي يقترب من ضم فيراتي حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

فيراتي يوافق على عرض الأهلي

وارتبط اسم فيراتي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الأهلي أو الهلال، حيث دخل الناديان في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، ولكن الراقي يواصل مفاوضاته لحسم الصفقة.

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وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، أن ماركو فيراتي وافق على الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، حيث سيوقع على عقد ممتد حتى عام 2026، مقابل الحصول على 40 مليون يورو في العام الواحد.

الهلال - ماركو فيراتي
اللاعب الإيطالي – المصدر @RudyGaletti

وأشار نيكولو شيرا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن النادي الأهلي يجري محادثات حاليًا مع إدارة باريس سان جيرمان، من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم الصفقة، والتي تطلب 60 مليون يورو على الأقل لبيع فيراتي.

وكان اللاعب الإيطالي صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2012، قادمًا من بيسكارا، وينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026.

ماركو فيراتي
اللاعب الإيطالي – المصدر lequipe

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث فاز في أول جولتين على الحزم والخليج بنتيجة 3\1.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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