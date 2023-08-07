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بتواجد نجوم الفريق الأول من الرجال والنساء

الأهلي يكشف عن أطقمه الـ3 للموسم الجديد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
الأهلي يكشف عن أطقمه الـ3 للموسم الجديد
المواطن - محمد سمعه

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كشف النادي الأهلي عن الأطقم الـ 3 للفريق الكروي الأول رجال ونساء وذلك قبل انطلاق موسم 2023/2024.

ألوان الأطقم الـ 3

ونشر الراقي عبر حسابه في منصة ” إكس” الأطقم الـ 3 وهم الطقم الأبيض والأخضر والأسود، حيث قام بارتدائهم نجوم الفريق الكروي الأول وهم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو وعلي الأسمري بجانب حضور بعض من نجمات فريق الكرة النسائي في النادي.

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وتعاقد الراقي حتى الآن مع البرازيلي فيرمينيو والحارس السنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز.

وفي سياق آخر، أعربت جماهير النادي الأهلي عن رفضها التام عن عودة عبدالله الواكد لاعب الأهلي والاتحاد سابقًا للعمل الإداري في صفوف الراقي وفي عهد إدارة خالد العيسى.

عبدالله الواكد مرفوض في الأهلي

ودشن جمهور الراقي وسمًا بعنوان “الواكد مرفوض في الأهلي” حيث قال كثير منهم عبر منصة “إكس”: إن طريقة رحيل الواكد عن الراقي في عز الاحتياج له والانضمام لـ الاتحاد في عام 2003، سبب كافٍ يجعل عودته للراقي مرفوضة.

وكان الواكد رُشح حسب أنباء متداولة لتولي منصب إداري في الراقي خلال الفترة المقبلة، مما جعل جماهير الراقي ترفض عودته.

عبدالله الواكد صاحب الـ 47 عامًا بدأ مسيرته في نادي الشباب خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2002 ثم مع الراقي من 2002 إلى 2003، ثم لعب مع الاتحاد من 2003 إلى 2007 ثم مع النصر من 2007 إلى 2010.

وفي وقت سابق، أكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، أن تيسير الجاسم انضم إلى فريق عمل الراقي في العاصمة الفرنسية باريس، والمتواجد بقيادة الرئيس التنفيذي يزن الشريف، الذي يجتمع بشكل دائم مع لجنة استقطاب النجوم”.

وأشار عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن النادي الأهلي يضم فريق عمل كبيرًا خاصًّا بالتعاقدات الصيفية متواجدًا في باريس، وسيكون تيسير الجاسم من ضمنه.

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