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لضمه في الميركاتو الصيفي

الأهلي ينتظر قرار نجم برشلونة

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
الأهلي ينتظر قرار نجم برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة النادي الأهلي، على حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسي، لتدعيم صفوف الراقي في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يُصر على ضم كيسي

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي يُصر على التعاقد مع فرانك كيسي، وتقدم بعرض رسمي لضمه، مشددًا على أن الإدارة تنتظر القرار النهائي للاعب الإيفواري.

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نجم برشلونة فرانك كيسي
فرانك كيسي

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، إلى أن النادي الأهلي تحرك لضم كيسي، بعدما أعطى المغربي سفيان أمرابط الأولوية للاستمرار في أوروبا، حيث يرغب في الانتقال لمانشستر يونايتد.

وتم استبعاد فرانك كيسي من آخر مباراتين وديتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد وميلان الإيطالي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ما يؤكد اقترابه من الرحيل عن الفريق الكتالوني.

فرانك كيسي
كيسي – المصدر @FabrizioRomano

الراقي يُدعم صفوفه

ونجح الراقي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية حتى الآن، حيث ضم 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفي مقدمتهم؛ نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز.

كما دعم الراقي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم كل من؛ حارس تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو ونجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان.

رياض محرز نجم الأهلي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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