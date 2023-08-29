الأهلي يواصل مطاردة الاتحاد على صدارة دوري روشن

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب الطائي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي السعودي ضد الطائي

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم الراقي بهدف دون رد سجله النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ 40.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ 60.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الراقي 12 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف فقط عن نادي الاتحاد المتصدر، أما رصيد نادي الطائي فتجمد عند 3 نقاط في المركز الـ14.