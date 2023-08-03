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خلال فترة الانتقالات الصيفية

الأهلي يُنافس 3 فرق أوروبية على ضم فرانك كيسي

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
الأهلي يُنافس 3 فرق أوروبية على ضم فرانك كيسي
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لضم نجم برشلونة، فرانك كيسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يسعى لضم فرانك كيسي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي لايزال مهتمًا بالتعاقد مع فرانك كيسي، ويستعد لتقديم عرض رسمي لبرشلونة، من أجل حسم الصفقة هذا الصيف.

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وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن برشلونة مستعد لبيع فرانك كيسي، خاصة أن المدير الفني تشافي هيرنانديز كان واضحًا مع اللاعب بعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أن نادي يوفنتوس، وفريقين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع نجم برشلونة منذ عدة أسابيع، ويتوقع أن يحسم كيسي مصيره قريبًا.

ولفتت تقارير عالمية خلال الفترة الماضية، أن النادي الأهلي حاول ضم كيسي مؤخرًا، حيث عرض عليه راتب سنوي له بـ10 ملايين يورو.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

كيسي مع برشلونة

وكان فرانك كيسي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

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