الأونروا تدعو المسلحين لإخلاء منشآتها بلبنان

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أعربت مديرة شؤون الأونروا بلبنان، دوروثي كلاوس، اليوم الخميس، عن قلقها من احتلال جهات مسلحة لمنشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب البلاد.
كما نبهت في بيان لها اليوم إلى أن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في مخيم عين الحلوة، بعد اشتباكات عنيفة وقعت قبل أسبوعين.
وأشارت إلى أن المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين.
كما شددت على أن تلك التصرفات من قبل المسلحين تعتبر انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفيها ولاجئي فلسطين.
ودعت الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورًا حتى تتمكن من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع اللاجئي الفلسطينيين المحتاجين.
يشار إلى أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت أواخر يوليو الماضي في عين الحلوة، أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من “حركة فتح” وآخرين متطرفين، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وجرح 40 آخرين.