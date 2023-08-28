الإدارة العامة للمرور تتفاعل مع بلاغ سير عكس الاتجاه

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع بلاغ أمني ضد قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق العامة بمكة المكرمة.

بلاغ للإدارة العامة للمرور

وقال أبو سند مقدم البلاغ موجهًا حديثه عبر منصة إكس للإدارة العامة للمرور، وخاصة مرور مكة المكرمة: مع التحية والتقدير.. عكس سيارة خصوصي هونداي بطحاء قريش، وجب تطبيق النظام بحقه إذا الحال كذلك من أجل السلامة المرورية،

ونوه أبو سند، إلى أنه يمكن تزويد الإدارة العامة للمرور بالمعلومات اللازمة الخاصة بمقطع العكس مع زمن وإحداثيات الموقع.

بدورها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقدم البلاغ، قائلة: مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة. يسعدنا تواصلك.

6 آلاف ريال غرامة عكس الاتجاه

وحذر المرور في وقت سابق، من خطورة القيادة عكس اتجاه السير، مشددًا على أن ذلك مخالف للأنظمة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق.

وقال المرور: إن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية وتستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفي وقت سابق، أكد المرور أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.

الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.