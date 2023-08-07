الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”

يدشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم الاثنين أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب بالإضافة إلى إطلاق خدمة البث الإذاعي الرقمي “+DAB “.

بدوره تقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، بالشكر لوزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة وكافة أعضاء المجلس مبينًا بأن تدشين المشاريع التنموية الهادفة إلى تنمية قدرات العنصر البشري وتفعيل التحول الرقمي تأتي امتداداً للسياسية التحولية إلى تشهدها الهيئة ضمن مشاريعها التطويرية بمتابعة حثيثة من معالي الوزير ومجلس الإدارة.

خدمة الوطن عبر مهنة الإعلام

وأشار الحارثي إلى أن تحول مركز التدريب في هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى أكاديمية بعد استيفاءه لكافة المتطلبات يشكل حافزًا للهيئة بمواصلة دورها كحاضنة للمواهب ومنصة فرص لتخريج أجيال إعلامية تستمر في خدمة الوطن عبر مهنة الإعلام، حيث تقدم الاكاديمية العديد من البرامج التدريبية في مجالات الصحافة، والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرقمي، والسينما، والمسرح، بالإضافة للمهارات القيادية، مبينًا بأن الاكاديمية ستكون الحاضنة الإعلامية الأولى والمنصة المؤسسية الإعلامية القادرة على خلق التكامل المهني والاكاديمي بما يعود على تطوير المهنية والرسالة المحلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن التحولات المهنية في الهيئة تواكب التحولات الرقمية، حيث حرص الفريق التقني على العمل لتطوير خدمة البث الإذاعي الرقمي لتكون المملكة من أوائل الدول في تفعيل تقنية “+DAB”، والتي ستستهم في تقديم جودة عالية للصوت واستقبال فائق الوضوح، مما يساهم في تحسين تجربة المستمعين.

الاستثمار في المجال الإعلامي

منوهاً بما ستوفره تقنية “+DAB” من مساحة ترددية أكبر وهو ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين في المجال الإعلامي في الحصول على خيارات إذاعية متنوعة وتسهيل الاشتراطات وزيادة رقعة الانتشار من خلال تعدد القنوات الإذاعية. كما أن هذا التقنية ستساعد في تبادل البيانات وتخفيض التكاليف التشغيلية واستهلاك الكهرباء والطاقة.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون شهدت مؤخراً العديد من التحولات على الجانب المؤسسي بعد أن أسهمت في تقديم العديد من المبادرات والفعاليات التي واكبت الحراك المجتمعي حيث نظمت الهيئة خلال العام الماضي فعاليات معرض مستقبل الإعلام بالتزامن مع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون كما نظمت بالشراكة مع هيئة الصحفيين فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية وأطلقت على هامشه العديد من المبادرات التي لقيت صداً مجتمعياً واسعاً لعل من أبرزها مبادرة “كن مذيعا” بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها من خلال شاشاتها عبر اطلاق دوراتها البرامجية المتعاقبة، وتغطية المناسبات والاحداث التي يشهدها العالم متخذة شعاراً واضحاً لرحلة التغيير في المحتوى وهو تقديم المحتوى بهوية محلية وفق أعلى المعايير العالمية.