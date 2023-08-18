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تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين

الإرياني: مليشيا الحوثي تضلل الرأي العام بشأن ما ينهبه من إيرادات النفط

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
الإرياني: مليشيا الحوثي تضلل الرأي العام بشأن ما ينهبه من إيرادات النفط
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط، والتي تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

تفاصيل الأموال المنهوبة

وأردف معمر الإرياني عبر سلسلة من المنشورات عبر حسابه الرسمي على إكس اليوم الجمعة: بلغ عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، عدد (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طن متري، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% من هذه الكمية قُدم للمليشيا مجانًا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريالاً يمنيًا للتر الواحد) وبقيمة إجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار، ما يعادل اثنين ترليون ريال يمني، منها ترليون واحد قيمة النفط الإيراني

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وأضاف وزير الإعلام: تبلغ التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من 300 ريال إلى 350 ريالاً بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، وباجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية

وتابع: كما تفرض مليشيا الحوثي الإرهابية 120 دولارًا رسومًا ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالاً يمنيًا على اللتر الواحد، باجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل المليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية

واسترسل وزير الإعلام: الأرقام الواردة أعلاه تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافًا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية لذات الكميات من النفط، والرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء

واختتم معمر الإرياني: المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على المليشيا لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها.

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