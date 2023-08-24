الإسعاف الجوي ينقل حالة سقوط من الدور الثالث في زمن قياسي

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تلقت غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بمنطقة مكة المكرمة في الساعه 11:13 دقيقة صباح أمس الأربعاء، بلاغًا بسقوط شخص من أحد المباني بأحد أحياء شرق محافظة جدة.
وعلى الفور تم تمرير البلاغ للفرقه الإسعافيه والإسعاف الجوي حيث كان زمن الاستجابه 13 دقيقة.
وعند مباشرة الحالة تبين أنه سقوط لأحد العاملين من الدور الثالث ويعاني من كسور متفرقة، وتم خلالها تقديم الخدمة الإسعافيه اللازمة ونقلت الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.