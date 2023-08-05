الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

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باشر الإسعاف الطائر، اليوم السبت، حادث تصادم مروري في الرياض بزمن استجابة 12 دقيقة.
ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي صورة على حسابها بموقع “إكس” للطائرة التابعة لـ الإسعاف الجوي وهي تباشر حادثًا مروريًا وقع في الرياض وذلك خلال زمن قدره استجابة 12 دقيقة.
وأضافت أنه تم نقل الحالة الى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.