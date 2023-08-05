Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG Icon الاكتئاب والهلاوس وتشوه الأجنة تأثيرات ناتجة عن تعاطي الحشيش Icon فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس Icon الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي Icon وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon شكوى من ارتفاع أسعار السيارات في السعودية Icon تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بـ كأس الملك سلمان للأندية Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بزمن استجابة 12 دقيقة

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشر الإسعاف الطائر، اليوم السبت، حادث تصادم مروري في الرياض بزمن استجابة 12 دقيقة.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي صورة على حسابها بموقع “إكس” للطائرة التابعة لـ الإسعاف الجوي وهي تباشر حادثًا مروريًا وقع في الرياض وذلك خلال زمن قدره استجابة 12 دقيقة.

قد يهمّك أيضاً
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب

ساما يكمل الربط الإلكتروني مع الحج والعمرة عبر تنفيذ

ساما يكمل الربط الإلكتروني مع الحج والعمرة عبر تنفيذ

وأضافت أنه تم نقل الحالة الى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم