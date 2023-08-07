الإسعاف الطائر ينقل حالة حرجة في وقت قياسي لمستشفى الحرس الوطني

نجح الإسعاف الطائر، اليوم الاثنين، في نقل حالة حرجة خلال وقت قياسي لمستشفى الحرس الوطني.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي صورة على حسابها بمنصة “إكس” للطائرة التابعة لـ الإسعاف الجوي وهي تباشر عملها، وتنقل الحالة الحرجة إلى مستشفى الحرس الوطني.

ويعكس هذا سرعة استجابة الفرق الإسعافية التابعة لـ الإسعاف الطائر لحفظ الأرواح.