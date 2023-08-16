الإصابة تبعد فيرمينو عن الأهلي ضد الخليج

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الخليج في دوري روشن السعودي.

غياب فيرمينو للإصابة

وأوضح النادي الأهلي، أن فيرمينو تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، وفضل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله إراحته عن مباراة الخليج المقبلة.

وأشار النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيرمينو سيُتابع مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للمواجهات المقبلة.

وكان فيرمينو قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع الأهلي ضد الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل هاتريك، ليقود الراقي للفوز بنتيجة 3\1، ويحصل على أعلى تقييم بـ9.5 درجة.

الأهلي يُلاقي الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الخليج، مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.