الإصابة تبعد 3 لاعبين عن الرائد

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أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الاثنين، عن غياب 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم عن بداية مشواره في دوري روشن السعودي، بسبب الإصابة.
وأوضح نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن النجم المغربي محمد فوزير تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وسيحتاج إلى علاج لمدة 10 أيام، وتأهيل مكثف بعد ذلك مع الجهاز الطبي وتمارين تقوية.
وأشار النادي إلى أن لاعبه ناصر الهدهود تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وسيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة شهر كامل، وسيخضع لعلاج وتأهيل برفقة الجهاز الطبي.
وتعرض جوليو تفاريس لإصابة في منطقة الظهر، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى 7 أيام، وسيخضع لتأهل وعلاجي طبيعي مع التقوية برفقة الجهاز الطبي بالنادي، قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مشواره في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء اليوم، بمواجهة الاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.