الإطاحة بشخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج الحشيش مدرب الرجاء: نسعى لتقديم الأفضل والنصر يتطور الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف القبض على مروجي الحشيش المخدر والشبو بجازان والرياض هجوم إلكتروني يعطل الخدمات الصحية في 5 ولايات أمريكية أبرز أرقام دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية تشكيل مباراة الاتحاد ضد الهلال المتوقع فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال الاتحاد الأوروبي يُخضع تيك توك لقواعده الجديدة زيلينسكي يشكر السعودية لاستضافتها قمة جدة لحل الأزمة في أوكرانيا
شرطة محافظة الشماسية بمنطقـة القصيـم تقبض علـى شخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أجهزة اتصال وأسلحة نارية وبيضاء.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.