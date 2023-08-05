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تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص

الإطاحة بشخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج الحشيش

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
الإطاحة بشخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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شرطة محافظة الشماسية بمنطقـة القصيـم تقبض علـى شخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أجهزة اتصال وأسلحة نارية وبيضاء.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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