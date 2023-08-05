السعودي للتنمية يوقع اتفاقية بقيمة 77 مليون دولار سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد 11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير سان جيرمان يواصل استبعاد مبابي! الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 35 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.