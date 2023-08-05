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حصاد اليوم
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 35 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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