الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهم (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية.

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.