Icon

إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل Icon ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان Icon معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة Icon إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر Icon عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي Icon وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد Icon الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” Icon بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” Icon إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط Icon الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالتهم إلى النيابة العامة

الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهم (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية.

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال

باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال

كريم بنزيما يقرب محمد صلاح من الانضمام لـ الاتحاد

كريم بنزيما يقرب محمد صلاح من الانضمام لـ الاتحاد

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم