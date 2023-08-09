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تمت إحالتهم للنيابة العامة

الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية و 4 مواطنين لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج 7,500 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و 10,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”  أنه ضبط بحوزتهم 4 أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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