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تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص

الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلسطينية، و4 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الكوكايين المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه ضبط بحوزتهم أسلحة ناريّة وذخيرة حيّة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 9[email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات سيتم معالجتها بسرية تامة.

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