الإعصار لان يضرب غرب اليابان ويعطل خدمات النقل

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وصل الإعصار لان إلى اليابسة في غرب اليابان، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم / ساعة، ضرب محافظة واكاياما على بعد حوالي 600 كيلومتر غربي طوكيو، حيث من المتوقع أن يجتاح “لان” طوال اليوم الثلاثاء هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساءً.
وحذرت الوكالة في بيان لها من وقوع انهيارات أرضيّة وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، وفيضان الأنهار والرياح القويّة.
وتسبّب الإعصار في إلغاء مئات الرحلات الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.