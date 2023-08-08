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خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد

الإعلان عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي قبل 20 أغسطس

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
الإعلان عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي قبل 20 أغسطس
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل يوم 20 أغسطس الجاري.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن المدرب الجديد سيتولى قيادة الأخضر قبل يوم 20 أغسطس وذلك للحاق بمباراة أمريكا الودية والتي تقام في فترة توقف سبتمبر المقبل.

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رحيل غريب لـ رينارد عن المنتخب السعودي

وكان الفرنسي هيرفي رينارد رحل عن تدريب الأخضر في مارس الماضي، حيث علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد توقيت الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي الأول مع قدوم استحقاقات مهمة مقبلة مثل كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2026.

هيرفي رينارد وسالم الدوسري
رينارد والدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

وقال الفراج: “لا أتوقع أن اتحاد القدم بقيادة ياسر المسحل كان سببًا وراء رحيل المدرب رينارد، يبدو أن رينارد شعر بقلة في المواهب وأن جودة اللاعبين السعوديين لن تناسب طموحاته وخططه لذلك قرر الرحيل”.

وأضاف الفراج: “من يقول إن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تدخل في عمل المدرب الفرنسي، هذا كلام غير صحيح لأن وزير الرياضة مسؤول يريد أن يُحاسب ولا يتحاسب”.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس رُشح لتدريب الأخضر لكنه تولى حاليًّا مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بجانب ترشح الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الأخضر بعد إقالته من تدريب الهلال.

يذكر أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قال لقناة العربية عن المدرب للأخضر في يونيو الماضي: “لا أريد التعجل في الإعلان عن الاسم الجديد لمدرب الأخضر، سيتم الإعلان عنه في الأول من يوليو لأننا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات”.

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