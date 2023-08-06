الإمارات تدعو مواطنيها للتقيد بمنع السفر إلى لبنان ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي إحباط تهريب 45 كجم من القات في جازان أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب حتى الـ9 مساءً توقعات باستمرار هطول الأمطار على عسير وجازان حتى نهاية الأسبوع استبدال الصمام الميترالي ينقذ حياة مريض في الرياض تشافي يُقرب نيمار من العودة لبرشلونة فض الشراكة شعار مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69
دعت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان صادر عنها اليوم الأحد: “حفاظًا على سلامة مواطني الدولة، تؤكد وزارة الخارجية أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً كما تؤكد أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر رقم الهاتف المخصص لذلك والتسجيل في خدمة تواجدي”.
وفي وقت سابق، حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
ودعت السفارة مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، والتقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.
كما حثت كل من الكويت والبحرين، وعمان وقطر، مواطنيها في لبنان على أخذ الحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، فضلًا عن التواصل مع سفاراتهم في بيروت في الحالات الطارئة.