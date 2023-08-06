الإمارات تدعو مواطنيها للتقيد بمنع السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان صادر عنها اليوم الأحد: “حفاظًا على سلامة مواطني الدولة، تؤكد وزارة الخارجية أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً كما تؤكد أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر رقم الهاتف المخصص لذلك والتسجيل في خدمة تواجدي”.

تحذير السعودية والدول العربية

وفي وقت سابق، حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ودعت السفارة مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، والتقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

كما حثت كل من الكويت والبحرين، وعمان وقطر، مواطنيها في لبنان على أخذ الحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، فضلًا عن التواصل مع سفاراتهم في بيروت في الحالات الطارئة.