الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة

نفت الإمارات مزاعم قيامها بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة، مؤكدة أنها تسعى إلى إنهاء هذا الصراع واحترام سيادة السودان.

موقف الإمارات

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إنه فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت عفراء الهاملي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في القصة.

وأكدت الخارجية أن دولة الإمارات لم تزود أيًّا من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. علاوة على ذلك، أكدت الهاملي أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع وتدعو إلى احترام سيادة السودان.

وقف التصعيد وبدء الحوار

وشددت الهاملي في بيان على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.

وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار.

رصد الأوضاع الإنسانية

وأكدت الهاملي أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار. وأشارت إلى أن بلادها تسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقد قامت بتشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيًا في مدينة أمجراس التشادية في يوليو لمن يحتاجون إلى رعاية طبية، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي.

وقد عالج المستشفى بنجاح 4147 حالة، وأشارت الهاملي إلى أن الإمارات افتتحت مؤخرًا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية “.