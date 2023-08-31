الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد محمد بن سلمان

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أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بالإنجازات التي تشهدها السعودية في شتى المجالات، ويشهد بها القاصي والداني، بفضل سياسات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “تويتر سابقا” : “إن أحلامنا وأمنياتنا أصبحت واقعاً بفضل من الله ثم وجودك عراب الرؤية وعضيد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله”.
وأضاف “38 سنة ولكن الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد الأمير محمد بن سلمان…”.
وختم تركي آل الشيخ بقوله: “سعيد بأن أولادي وأحفادي والأجيال القادمة سيعيشون إنجازات وحياة لا مثيل لها إن شاء الله”.
احلامنا وامنياتنا اصبحت واقع بفضل من الله ثم وجودك عراب للرؤية وعضيد لمولاي الملك حفظه الله… ٣٨ سنة ولكن الانجازات سنين ضوئية… سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد الامير محمد بن سلمان… سعيد بأن اولادي واحفادي والاجيال القادمة سيعيشون انجازات وحياة لا مثيل لها ان… pic.twitter.com/YHDrTKNLWT
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 31, 2023