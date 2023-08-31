الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد محمد بن سلمان

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بالإنجازات التي تشهدها السعودية في شتى المجالات، ويشهد بها القاصي والداني، بفضل سياسات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الإنجازات سنين ضوئية

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “تويتر سابقا” : “إن أحلامنا وأمنياتنا أصبحت واقعاً بفضل من الله ثم وجودك عراب الرؤية وعضيد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله”.

حياة لا مثيل لها

وأضاف “38 سنة ولكن الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد الأمير محمد بن سلمان…”.

وختم تركي آل الشيخ بقوله: “سعيد بأن أولادي وأحفادي والأجيال القادمة سيعيشون إنجازات وحياة لا مثيل لها إن شاء الله”.