الاتحاديون: خالد البلطان مطلبنا

أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد عن تمنياتها بقدوم خالد البلطان لرئاسة نادي الاتحاد مستقبلًا، وذلك بسبب مهاراته الإدارية الناجحة.

البلطان نال إعجاب جماهير الاتحاد بعدما تحدث بالأمس في وسائل الإعلام عن تصريحات حسان تمبكتي التي ألمح من خلالها برغبته في مغادرة الشباب والانضمام لناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خالد البلطان عن تصريحات تمبكتي

وكان خالد البلطان قال في برنامج ” دورينا” : “إدارة الثنيان سمحت لحسان تمبكتي الخروج للإعلام والحديث عن عقده، وما قامت به اعتبره (فيلم هندي) لبيع عقده من الإدارة، وأمر مخجل”.

وتابع رئيس نادي الشباب السابق حديثه للإدارة، قائلًا: “إذا كنت عاجزًا عن بقاء حسان تمبكتي مع الشباب فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعبًا للفريق، ويحمد ربه تمبكتي وفرنا له متطلباته”.

وواصل خالد البلطان، قائلًا: “إدارة خالد الثنيان تسير بالشباب إلى الهاوية وأتمنى منه احترامي في غيابي، هنالك العديد من الأمور تحدث داخل النادي (تبكي).. وإذا استمرينا بهذه الإدارة فسنكون مهددين بالهبوط”.

وأضاف خالد البلطان: “بفيلم هندي خالد الثنيان قلل من قيمة الشباب، وأشبه إدارته بجسم غريب انغرس في البيت الشبابي، وهؤلاء الأشخاص سينساهم التاريخ لأنهم يعملون لأنفسهم”.

وتابع: ““تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.

وأضاف: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.

رد فعل جماهير الاتحاد

وأكدت جماهير الاتحاد عبر منصة ” إكس” أن رئيسًا لنادي الاتحاد مثل خالد البلطان سيحقق الكثير من النجاح الإداري والمالي للنادي كما سيضمن بقاء نجوم الفريق وتعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

وكانت جماهير الاتحاد دخلت في خلاف مؤخرًا مع أنمار الحائلي الرئيس الحالي لنادي الاتحاد بسبب منشور له عبر حسابه في منصة ” إكس” قلل فيه من عشق الجماهير لناديها حيث وصفهم بأنهم لا يقدرون عمله أو عمل مجلس إدارته مما تسبب في غضب الجماهير الاتحادية.