الاتحاديون لـ أنمار : هناك نقص بالفريق ومنصور البلوي وصلنا العالمية من قبل

ردت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد على آخر منشور نشره أنمار الحائلي رئيس النادي عبر منصة ” إكس” وذلك ردًا على الجماهير التي طالبته هو ومجلس إدارته بضم أفضل الصفقات للفريق في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في السعودية.

جماهير الاتحاد ومنذ مشوار الفريق في البطولة العربية الأخيرة التي أُقيمت في المملكة لم تكن راضية على صفقات الفريق وطالبت بضم صفقات أخرى مثل الإسباني سيرخيو راموس والمصري محمد صلاح.

تعليق أنمار الحائلي

وخرج الحائلي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنشور قال فيه: “جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب شكرا للجهاز الفني والإداري وإخواني اللاعبين على ما تقدموه وليبقى الجدول كما هو حتى نهاية المسابقة لابد من وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا وأخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لا تليق بمكانة هذا النادي العريق حتى تحقيق السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية لم نتقدم بملفنا الانتخابي حتى آخر لحظة لترك المساحة لمن يستطيع أو يرغب حتى آخر ساعة وبعد ذلك تم التعاقد مع اللاعبين، كريم بنزيما، فابينيو، كانتي، جوتا، صالح العمري، سلطان الفرحان”.

وأضاف: ” لا يوجد لاعب محلي (متاح )ويخدم خطط وإستراتيجيات الجهاز التدريبي والفني إلا وتم استقطابه، بالإضافة للنجوم الذين حققوا آمالكم وطموحاتكم أما ما شاهدته من البعض شي يندى له الجبين نكران وجحود للجميع واضح ومشهود ومحاولة إظهار العيوب وتجاهل الإيجابيات والصدام مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدراية والتحريض على مقاطعه المدرج الأول في المملكة وإسقاط النادي من مكانته الحقيقية من بعض ضعفاء النفس الذين يتخفون تحت حسابات وهمية نحذر منهم من سنوات همها الأول والأخير الإضرار بمصلحة النادي لحساباتهم وأهدافهم الشخصية تذكروا الموسم الماضي في نفس التوقيت ماذا حصل وماذا حقق الكيان بعد ذلك”.

وتابع: ” البناء صعب وشاق جدًا والهدم يأتي بين ليلة وضحاها وأخيرًا وليس آخرًا، بسم الله الرحمن الرحيم ” وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم”.

ماذا حقق منصور البلوي ؟

جماهير الاتحاد ردت وقالت إن منصور البلوي الرئيس التاريخي لنادي الاتحاد خلال الفترة من 2003 إلى 2007 حقق للعميد أضعاف ما حققه أنمار مثل الفوز بـ دوري أبطال آسيا مرتين والفوز بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2005 في اليابان، وقالت إن الفريق وصل للعالمية من قبل.

وأضافت الجماهير أنها لم تبخس حق أنمار ومجلس إدارته ولم تقلل من عملهم، لكنها تطلب ضم صفقات قوية حتى يحتل الفريق مركزًا جيدًا في مونديال الأندية ديسمبر المقبل في السعودية، كون الاتحاد لا يمثل نفسه أو جماهيره بل يمثل السعودية كلها في محفل عالمي.

هذا الأمر تحدث فيه الإعلامي وليد الفراج، حيث قال في حلقة أمس الاثنين في برنامج ” أكشن مع وليد” : “ الاتحاد بهذا الشكل لن يحقق الصدى الذي نتوقع للسعودية في كأس العالم للأندية ، إذا كان هناك أي حل حاليًا فيجب اتخاذ القرار بسرعة، أنا هنا لا أخاطب صندوق الاستثمارات، أنا أخاطب من بيده القرار”.

جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب شكرا للجهاز الفني والاداري واخواني اللاعبين على ماتقدموه وليبقى الجدول كماهو حتى نهاية المسابقة لابدمن وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا واخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لاتليق بمكانة هذا النادي العريق حتى… pic.twitter.com/zsUgkKy0iz — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) August 15, 2023

إنجازات بعهد منصور البلوي

وفي عهد منصور البلوي تم ضم نادي الاتحاد ضمن أفضل 100 ناد على مستوى العالم، كما أصبح أول فريق آسيوي يحقق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين بنظامها الجديد، وأول ناد سعودي يُنشى مركز إعلامي متكامل، أول ناد يجمع بين بطولتي دوري أبطال العرب ودوري أبطال آسيا في عام 2005.