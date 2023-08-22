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الجماهير انتقدت تأخر إدارة الحائلي في حسم الصفقة

الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت جماهير نادي الاتحاد، تأخر إدارة أنمار الحائلي في حسم صفقة المدافع حسان تمبكتي الذي انتقل من الشباب إلى نادي الهلال ولمدة 4 مواسم.

الهلال يحسم صفقة حسان تمبكتي

وكانت الصفقة التي أثارت الجدل لمدة 20 يومًا في الأوساط الرياضية في السعودية، انتهت بالأمس حينما أعلن الهلال عن ضم اللاعب من الشباب رغم وجود عروض قوية وكبيرة من النصر والأهلي، حيث كان عرض الناديين أفضل من الهلال ماليًا.

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وقال حساب مشجع اتحادي يحمل اسم ” فيصل الشهري” : ” مو بعد 84 يوم تخلي مفاوضاتك للسراب، ويجي غيرك ويأخذها، أخ وين منصور البلوي بس”.

وذكر حساب مشجع آخر : ” الاتحاد كان بحاجة لـ حسان تمبكتي”.

بينما قال حساب يُدعى ” زياد” : ” الهلال عنده 4 مدافعين بوجود حسان، والنصر عنده 4 مدافعين، والأهلي عنده 4، الاتحاد ما عنده غير أحمد شراحيلي، الاتحاد كان أولى وأحق بحسان”.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

الجماهير تقارن بين أنمار ومنصور البلوي

وفي الأسبوع الماضي، كانت جماهير نادي الاتحاد انتقدت منشورًا سابقًا لـ أنمار الحائلي عبر منصة ” إكس” هاجم فيه الجماهير التي وصفها بأنها تقلل من إنجازاته وإنجازات مجلس إدارته في نادي الاتحاد.

جماهير الاتحاد ردت وقالت إن منصور البلوي الرئيس التاريخي لنادي الاتحاد خلال الفترة من 2003 إلى 2007 حقق للعميد أضعاف ما حققه أنمار مثل الفوز بـ دوري أبطال آسيا مرتين والفوز بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2005 في اليابان، وقالت إن الفريق وصل للعالمية من قبل.

وأضافت الجماهير أنها لم تبخس حق أنمار ومجلس إدارته ولم تقلل من عملهم، لكنها تطلب ضم صفقات قوية حتى يحتل الفريق مركزًا جيدًا في مونديال الأندية ديسمبر المقبل في السعودية، كون الاتحاد لا يمثل نفسه أو جماهيره بل يمثل السعودية كلها في محفل عالمي.

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