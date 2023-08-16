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الاتحاد أقل أندية الصندوق إنفاقًا

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
الاتحاد أقل أندية الصندوق إنفاقًا
المواطن - خالد بدوي

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يُعد الاتحاد أقل اندية صندوق الاستثمارات صرفاً خلال سوق الانتقالات التاريخي الذي تشهده الكرة السعودية بعد تملك الصندوق لأربعة أندية، وذلك على الرغم من تعاقده مع صاحب البالون دور كريم بنزيما بطل أوروبا في السنوات الأخيرة رفقة ريال مدريد الإسباني.

صفقات الاتحاد

وأبرم نادي الاتحاد 4 صفقات مع لاعبين أجانب، منها صفقتين مجانيتين، وهما الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي دون أي رسوم نقل من أنديتهم ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

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بنزيما وكانتي - الدوري السعودي
بنزيما وكانتي – المصدر @ittihad

وأنفق العميد 75 مليونًا و800 ألف يورو في صفقتين جوتا من سيلتك مقابل 29 مليونًا و100 ألف يورو وفابينيو من ليفربول مقابل 46 مليونًا و700 ألف يورو ليكون إجمالي ما تم صرفه 312 مليونًا و296 ألف ريال؛ كأقل الأندية الكبرى صرفًا في السوق.

جواو فيليبي - جوتا - الاتحاد
جوتا

الجماهير تحلم بضم محمد صلاح

وتأمل جماهير الاتحاد في حسم صفقة الجناح المصري محمد صلاح رغم صعوبة المفاوضات، إلا أن المصادر تشير أن إدارة العميد تسعى لتعزيز الفريق قبل خوض غمار المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، كما تطالب بمدافع أجنبي بدلاً عن المصاب أحمد حجازي.

محمد صلاح لاعب ليفربول

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