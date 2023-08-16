الاتحاد أقل أندية الصندوق إنفاقًا

يُعد الاتحاد أقل اندية صندوق الاستثمارات صرفاً خلال سوق الانتقالات التاريخي الذي تشهده الكرة السعودية بعد تملك الصندوق لأربعة أندية، وذلك على الرغم من تعاقده مع صاحب البالون دور كريم بنزيما بطل أوروبا في السنوات الأخيرة رفقة ريال مدريد الإسباني.

صفقات الاتحاد

وأبرم نادي الاتحاد 4 صفقات مع لاعبين أجانب، منها صفقتين مجانيتين، وهما الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي دون أي رسوم نقل من أنديتهم ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وأنفق العميد 75 مليونًا و800 ألف يورو في صفقتين جوتا من سيلتك مقابل 29 مليونًا و100 ألف يورو وفابينيو من ليفربول مقابل 46 مليونًا و700 ألف يورو ليكون إجمالي ما تم صرفه 312 مليونًا و296 ألف ريال؛ كأقل الأندية الكبرى صرفًا في السوق.

الجماهير تحلم بضم محمد صلاح

وتأمل جماهير الاتحاد في حسم صفقة الجناح المصري محمد صلاح رغم صعوبة المفاوضات، إلا أن المصادر تشير أن إدارة العميد تسعى لتعزيز الفريق قبل خوض غمار المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، كما تطالب بمدافع أجنبي بدلاً عن المصاب أحمد حجازي.