الاتحاد الآسيوي يعلن تنظيم 3 بطولات جديدة

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تنظيم 3 بطولات جديدة بداية من منافسات الموسم الرياضي 2023\ 2024، بجانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.

اجتماع المكتب التنفيذي

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي اليوم عبر تقنية فيديو الاتصال، برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وتأتي هذه المبادرات الثلاث الجديدة، بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وبحيث سيتم تطبيق التغييرات اعتبارًا من موسم 2024-2025.

وشدد الشيخ سلمان على التزام الاتحاد الآسيوي بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.

بطولات الاتحاد الآسيوي الجديدة

وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 ناديًا، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديًا ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديًا.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن الجوائز، حيث سيحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وسيحصل الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة هذا العام، والبالغة مليوني دولار، كما أن بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي سوف تشهدان زيادة في الجوائز المالية والمزايا.

دوري أبطال آسيا للسيدات

وسوف تشهد دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية، من خلال مشاركة الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية التي تحصل على دعوة للمشاركة، وهي تشتمل على جوائز مالية سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم بطولتين تجريبيتين للأندية عامي 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.