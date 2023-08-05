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عمالقة الإنترنت على الطريق

الاتحاد الأوروبي يُخضع تيك توك لقواعده الجديدة

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
الاتحاد الأوروبي يُخضع تيك توك لقواعده الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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طالب الاتحاد الأوروبي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “تيك توك” بالامتثال لقواعده الجديدة الصارمة، فيما أكد مراقبون أن عمالقة الإنترنت على الطريق.

وشدد الاتحاد الأوروبي من قواعده بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

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الاتحاد الأوروبي يُخضع تيك توك

جاء ذلك بعدما حثّ المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون تيك توك الشهر الماضي على تسريع امتثاله للقواعد الجديدة.

وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الإنترنت، من بينها تيك توك وأمازون وآبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت، حتى 28 أغسطس للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة.

تيك توك يوقف خاصيته

وأعلن تطبيق تيك توك الجمعة عن تغييرات امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.
استجابة للدعوة، أعلن تيك توك أنه سيسمح للمستخدمين في أوروبا “بإيقاف التخصيص”، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.

وأضاف في بيان أن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها ومن مناطق أخرى حول العالم.

 

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